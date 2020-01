Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Kiosk

Braunschweig (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein unbekannter Täter in einen Kiosk im Einkaufszentrum Ligusterweg ein. Die Scheibe der Eingangstür wurde eingetreten, der durch das Loch der Tür eingedrungene Täter entwendete zielgerichtet ein Vielfaches an Schachteln Zigaretten aus dem Regal hinter dem Verkaufstresen. Anschließend flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Hinweise auf tatrelevante Beobachtungen oder Geräusche nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0531-476-2517 entgegen.

