Polizei Braunschweig

POL-BS: Diebstahl am Fischgut in Riddagshausen - Polizei sucht Zeugen

Braunschweig (ots)

10./11.12.2019 Braunschweig, Fischerweg

Nachdem die bisherigen Ermittlungen ohne Erfolg blieben, sucht die Polizei nun Zeugen zu einem Diebstahl im Braunschweiger Ortsteil Riddagshausen.

Das Betreiberehepaar des Fischgutes in Riddagshausen am Fischweg bemerkte am Morgen des Mittwochs, 11.12.2019, einen Diebstahl und verständigten die Polizei.

Unbekannte Täter waren offensichtlich im Schutz der Dunkelheit mit einem Transporter zum Fischgut gefahren und hatten dort mehrere Gegenstände sowie lebenden Fisch entwendet. Der finanzielle Schaden liegt nach ersten Schätzungen deutlich über 1000,- Euro. Die bisherigen Spurenauswertungen und Ermittlungen der Polizei führten bislang zu keinem Erfolg.

Daher bittet der Ermittlungsdienst der Polizeistation Querum Zeugen, die am 10.12.2019 oder kurz davor einen verdächtigen Transporter gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen rund um das Fischgut in Riddagshausen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0531/476-3315 zu melden.

