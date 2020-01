Polizei Braunschweig

POL-BS: Jugendlicher Fahrraddieb in Untersuchungshaft

Braunschweig (ots)

August bis November 2019, 09.01.2020 Braunschweig, Stadtgebiet

Nach diversen Fahrraddiebstählen und anschließendem Weiterverkauf sitzt ein Jugendlicher seit Anfang Januar in Untersuchungshaft.

Dem 17-Jährigen werde dabei diverse Taten zugeordnet. So hatte er seit August 2019 gemeinsam mit einem weiteren 18-jährigen Tatverdächtigen in verschiedenen Ortsteilen und im Innenstadtgebiet Fahrräder entwendet. Diese wurden dann über ein Internet-Verkaufsportal weiter veräußert.

Nachdem ein 29-jähriger Geschädigter sein entwendetes Fahrrad Ende Oktober 2019 auf der Verkaufsplattform entdeckt hatte, verständigte er die Fahnder der Ermittlungsgruppe für Zweiradkriminalität. Der 18-Jährige wurde daraufhin Ende Oktober 2019 im Zuge der Ermittlungen kontrolliert. In den folgenden Vernehmungen räumte er schließlich den Diebstahl und den anschließenden Weiterverkauf von diversen Fahrrädern ein. Die weiteren Ermittlungen bestätigten die Angaben des Heranwachsenden.

Der 17-Jährige Mittäter bestritt in seiner verantwortlichen Vernehmung sämtliche Taten. Der zuständige Staatsanwalt beantragte schließlich einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Jugendlichen, den das Amtsgericht Braunschweig erließ. Der Haftbefehl wurde am 09.01.2020 vollstreckt. Der Jugendliche sitzt seitdem in der Jugendanstalt in Hameln in Untersuchungshaft.

