Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Randalierer, Jugendlicher verletzt, Kind on Tour

Aalen (ots)

Aalen-Oberalfingen: Wildunfall

Auf der B 29 zwischen Oberalfingen und Hüttlingen erfasste ein 37-Jähriger am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr mit seinem Pkw BMW ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier rannte nach dem Anprall in das angrenzende Gelände; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Aalen: Pedelec-Fahrer bei Sturz verletzt

Am Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pedelec den Fußgängerweg der Industriestraße in Richtung Burgstallstraße. Als er einem Verkehrszeichen, das auf dem Fußweg aufgestellt ist, ausweichen wollte, streifte er dieses und stürzte zu Boden. Der 31-Jährige verletzte sich und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: 21.000 Euro Sachschaden

Auf rund 21.000 Euro beziffert sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag kurz vor 12 Uhr entstand. Mit seinem Winterdienstfahrzeug befuhr ein 38-Jähriger die Kreisstraße 3232 von Neuler-Ebnat kommend in Richtung Einmündung B 19, um nach links in Richtung Hüttlingen abzubiegen. Der 38-Jährige konnte sein Fahrzeug wegen einer Ölspur auf der Fahrbahn nicht mehr abbremsen und rutschte quer auf die B 19 ein, wo er gegen den Pkw Fiat eines 21-Jährigen prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lkw gedreht und auf die Gegenfahrspur abgewiesen, wo der Salzverteiler des Fahrzeuges gegen die Motorhaube eines Pkw Golf prallte. Die 59-jährige Fahrerin des Golfs hatte verkehrsbedingt an der Einmündung zur B 19 gestanden. Sämtliche Fahrzeugführer blieben bei dem Unfall unverletzt; alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Beseitigung des Ölfilms auf der Straße rückte die Freiwillige Feuerwehr Fachsenfeld mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an. Während der Unfallaufnahme und der folgenden Reinigung musste die Fahrbahn zwischen 11.50 Uhr und 14.45 Uhr voll gesperrt werden. Hinweise auf den Verursacher der Ölspur nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Mittwochmittag zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er einen Pkw Audi beschädigte, der in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Nikolaustraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Bopfingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Mit ihrem Pkw VW Polo kam eine 31-Jährige am Mittwochmorgen gegen 7.25 Uhr auf der Landesstraße 1070 zwischen dem Frankfurter Kreuz und Hohenberg auf schneeglatter Straße von der Fahrbahn ab. An dem Pkw, der im Straßengraben zum Stehen kam, entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro; die 31-Jährige blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: 27-Jähriger erhielt Platzverweis

Kurz nach 17 Uhr am Mittwochnachmittag mussten insgesamt vier Streifen des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers in die Hölderlinstraße ausrücken, nachdem ein 27-Jähriger in der elterlichen Wohnung randaliert hatte. Der junge Mann, der unter anderem eine Glastüre eingeschlagen hatte, war bereits auf der Straße zu hören. Ihm wurden ein Platzverweis und ein mehrtägiges Annäherungsverbot ausgesprochen.

Schwäbisch Gmünd-Herlikhofen: Gegen Verkehrszeichen gefahren

Mit seinem Pkw Mercedes Benz fuhr ein 51-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr gegen ein in der Boppelgasse aufgestelltes Verkehrszeichen, wobei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden von rund 27.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr ereignete. Im Schneegestöber erkannte ein 42-Jähriger zu spät, dass ein vor ihm auf der Kreisstraße 3268 fahrender Pkw Chrysler verkehrsbedingt angehalten hatte und fuhr mit seinem Pkw Opel auf. Bei dem Unfall erlitt der 51-jährige Fahrer des Pkw Chrysler leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Heubach: Auffahrunfall

Verkehrsbedingt musste ein 65-Jähriger seinen Pkw VW am Mittwochnachmittag kurz vor 15 Uhr auf der Landesstraße 1162 zwischen Bartholomä und Heubach anhalten. Eine 24-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Suzuki auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Böbingen: Siebenjähriger "on Tour"

Am Böbinger Bahnhof traf ein Passant am Mittwochmittag gegen 13.40 Uhr auf einen Siebenjährigen, der alleine - mit Erlaubnis der Eltern - mit dem Zug gefahren war und dort eigentlich von seinem Freund abgeholt werden sollte. Nachdem der Freund jedoch nicht erschien, wusste der Knirps nicht weiter, so dass sich der Mann um ihn kümmerte und die Polizei verständigte. Der Junge kam nun in den Genuss einer Freifahrt im Polizeiauto, indem eine Streifenbesatzung ihn am Bahnhof abholte und nach Hause fuhr.

Böbingen: Gegen Anhänger gefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochmittag kurz vor 12 Uhr ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand, als ein 28-Jähriger beim Vorbeifahren mit seinem Pkw Skoda einen in der Römerstraße abgestellten Anhänger streifte.

Mutlangen: 14-Jähriger klagt über Schmerzen und Schwindel

Eigenen Angaben zufolge wurde ein 14-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr durch einen bislang Unbekannten verletzt. Der Jugendliche befand sich in einem Schulbus, wo er mit einem Mitschüler herumalberte. Einem anderen Fahrgast hatte dies wohl missfallen, weshalb er heftig gegen die Rückenlehne des 14-Jährigen stieß. Der Junge gab an, dass er seit dem Schmerzen hat und unter Schwindel und Übelkeit leidet. Der Unbekannte ist ca. 20 Jahre alt, hat einen schwarzen Vollbart und schwarze Haare. Er ist ca. 185 cm groß und schlank bis kräftig. Der mutmaßliche Täter spricht deutsch mit ausländischem Akzent und verließ den Bus in Spraitbach an der Bushaltestelle, Höhe einer Bankfiliale in der Mutlanger Straße. Weitere Hinweise bitte an den Polizeiposten Spraitbach, Tel.: 07176/6562.

Böbingen: 4000 Euro Sachschaden

Mit ihrem Pkw Seat fuhr eine 31-Jährige am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr an der Ampelanlage Höhe einer Tankstelle in Böbingen auf den verkehrsbedingt stehenden Pkw VW Passat eines 27-Jährigen auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.

