Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Explosion in der Tiefgarage Stadthalle Ratingen

Ratingen (ots)

Ratingen-Mitte, Schützenstraße, 11.01.2020, 22:51 Uhr

Etwa 10 m² einer Unterdecke in der Tiefgarage der Stadthalle Ratingen sind nach einer Explosion eingestürzt. Die Feuerwehr Ratingen wurde um 22:51 Uhr zu einer Explosion in der Tiefgarage alarmiert. In einer Fahrspur lagen große Teile einer Unterdecke, weitere Trümmerteile der Unterdecke befanden sich noch in 15 m Entfernung. Die Ursache der Explosion ist noch unbekannt, jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Explosion durch Silvesterböller ausgelöst wurde. Die Fahrspur der Tiefgarage musste gesperrt werden, da weitere Deckenteile herunter zu stürzen drohten. Insgesamt ist ein Feld von ca. 50 m² Unterdecke beschädigt worden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ratingen

Joachim Herbrand

Telefon: 02102/550 37777

Fax: 02102/5509370

E-Mail: joachim.herbrand@ratingen.de

www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell