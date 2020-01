FW Ratingen: Feuerwehr Ratingen im Tiereinsatz - Marder gerettet

Feuerwehr Ratingen

Ratingen (ots)

Ratingen-Homberg, Adlerstraße, 11:16 Uhr, 03.01.20

Es gibt wirklich Tage an denen geht alles schief! Und dann steckt man in der Klemme! So erging es auch dem Marder, der sich aus unerfindlichen Gründen in einem Fangkorb eines Regeneinlaufs einklemmte. Glücklicherweise gibt es ja die Feuerwehr! Diese riefen nämlich dann Anwohner, die das Tier in seiner misslichen Lage entdeckten. Die Besatzung des Kleineinsatzfahrzeuges nahm sich des kleinen Patienten an. Das Tier wurde mit einem feuchten Handtuch abgedeckt und mit einem Seitenschleifer und einem Sägeblatt befreit. Anschließend wurde der Patient dem Tierarzt vorgestellt und konnte unverletzt wieder in die Freiheit entlassen werden. (J. Neumann)

