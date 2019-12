Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Trunkenheitsfahrt verhindert

Bad Dürkheim (ots)

Am 01.12.19, gegen 07:10 Uhr wurde die Polizei von einer Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Gutleutstraße darüber informiert, dass sie bei einem Kunden Alkoholgeruch wahrgenommen habe und dieser möglicherweise mit einem Pkw wegfahren wolle. Vor Ort konnte der 53-jährige Kunde durch die Funkstreifenbesatzung angetroffen werden. Dieser hatte sich in seinem geparkten Pkw aufgehalten, bevor er die Tankstelle aufgesucht hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,4 Promille. Eine Teilnahme am Straßenverkehr konnte dem 53-Jährigen nicht nachgewiesen werden, so dass letzendlich aus präventiven Gründen der Fahrzeugschlüssel des Mannes sichergestellt wurde.

