Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruch in Kindertagesstätte Kinderkiste

Carlsberg, Friedhofstraße - 30.11.2019, 16:00 - 02.12.2109, 07:30 Uhr (ots)

Unbekannte haben über's Wochenende einen Einbruch in eine Kindertagesstätte in Carlsberg verübt. Sie sind offensichtlich durch ein Toilettenfenster eingestiegen. In der Küche waren mehrere Schränke geöffnet. Wertgegenstände wurden nicht vorgefunden - es waren auch keine vorhanden. Letztlich wurde die Glastür des Backofens beschädigt - umso mehr schade, weil die Erzieherinnen diese Woche mit den Kids Plätzchen backen wollten. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

