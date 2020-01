Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, alkoholisierte Schwertransportfahrer, Unfälle & Paar versucht nach Ladendiebstahl zu flüchten

Allmersbach: Wohnungseinbruch

In der Schuhmannstraße nutze am Mittwoch ein Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus, um in ein dortiges Wohnhaus einzubrechen. Das Gebäude wurde von den Eindringlingen durchsucht, die dabei Wertgegenstände und Schmuck entwendeten. Die Polizei in Weissach im Tal hat Ermittlungen zur Tat aufgenommen, die zwischen 16.45 Uhr und 21.30 Uhr verübt wurde, und bittet unter Tel. 07191/35260 um sachdienliche Hinweise.

Backnang: Alkoholisierte Schwertransportfahrer

Ein Vorfall der seltenen Art ereignete sich am Freitagmorgen in Backnang. Die Polizei sollte gegen 3 Uhr im Industriegebiet Süd ein Schwertransportkonvoi in Richtung B 14 begleiten. Bei der gesamtheitlichen Überprüfung der beiden Lastzüge und dem Begleitfahrzeug ergab sich der Verdacht, dass die Kraftfahrer alkoholisiert sind. Eine Atemalkoholüberprüfung bestätigte dies. Der Fahrer des Begleitfahrzeugs wurde mit 0,84 Promille und der Fahrer eines Schwertransports 0,72 Promille gemessen. Der dritte im Bunde war nüchtern. Die geplante und genehmigte Fahrt des Schwertransportkonvois musste von der Polizei untersagt werden. Die beiden Kraftfahrer müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Die zuständige Fahrerlaubnisbehörde wird vom Vorfall unterrichtet.

Fellbach: Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwochabend 20:30 Uhr und Donnerstag 06:45 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Cannstatter Straße geparkten Renault. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Beim Unfall entstand am Renault ein Sachschaden in Höhe von rund 500,00EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/5772-100 zu melden.

Fellbach: Einbruch in der Scheffelstraße

Durch eine Terrassentüre gelangte ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 18:00 Uhr und 18:25 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Scheffelstraße. Der Täter wurde offenbar von weiteren Hausbewohnern gestört woraufhin dieser flüchtete. Nach jetzigem Stand wurde aus der Wohnung nichts entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 / 951913-0 entgegen.

Winnenden: Handbremse vergessen

Ein VW Caddy machte sich am Donnerstagvormittag selbständig. Der Wagen rollte gegen 11.15 Uhr rückwärts von der Forststraße, wo er zuvor auch abgestellt worden war, auf einen gegenüberliegenden Parkplatz. Dort schrammte das führerlose Auto zwei geparkte Fahrzeuge. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der Gesamtschaden an den Autos wurde auf 12500 Euro beziffert.

Weinstadt: Paar versucht nach Ladendiebstahl zu flüchten

Am Donnerstagvormittag gegen 10:50 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Spielwarengeschäftes in der Kalkofenstraße einen Mann und eine Frau dabei, wie diese gemeinsam Spiele aus dem Geschäft entwendeten. Als der Ladendetektiv den Mann auf dem Parkplatz hierauf ansprach, versetzte ihm dieser einen Tritt gegen das Bein und einen Schlag gegen den Oberarm. Anschließend flüchteten beide Diebe, wobei der Ladendetektiv die 39-jährige Frau kurze Zeit später in der Nähe eines Schnellrestaurants antraf und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhielt. Der 38-jährige Mann wurde kurz danach in seinem Pkw von einer Streife angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen. Das Paar wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Beide müssen nun aber mit einer Strafanzeige rechnen.

