Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch: Renault Megané beschädigt und weitergefahren - Hinweise an die Polizei

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

3.000 Euro Schaden richtete am Mittwoch ein bislang nicht ermittelter Autofahrer vermutlich beim Wenden in der Straße "Alte Rathausgasse" an einem ordnungsgemäß geparkten Renault Meganè an. Der Geschädigte parkte seinen Wagen in Höhe des Anwesens Nr. 3 gegen 17.30 Uhr und musste bei seiner Rückkehr, etwa gegen 18.45 Uhr die Beschädigungen feststellen. Der Unbekannte hatte sich nicht weiter um die Angelegenheit gekümmert und "das Weite" gesucht. Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch ermitteln wegen Unfallflucht und nehmen Hinweise unter Tel.: 06222/57090 entgegen.

