Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: 21-Jähriger beschädigt mehrere geparkte Autos

Mannheim-Herzogenried (ots)

Ein 21-jähriger Mann beschädigte am frühen Donnerstagmorgen im Stadtteil Herzogenried mehrere am Straßenrand geparkte Autos. Der junge Mann wurde gegen 4.30 Uhr von Zeugen dabei beobachtet, wie er die Hochuferstraße auf der Fahrbahn entlanglief und in Höhe der Straße "An den Kasernen" gegen die Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge schlug. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte eine Polizeistreife den jungen Mann an der Straßenbahnhaltestelle "Hochuferstraße" kurz darauf ausmachen und vorläufig festnehmen. Bei einer Nachschau konnten zahlreiche Fahrzeuge festgestellt werden, deren Außenspiegel abgeklappt waren. Inwiefern Schaden entstanden ist, bedarf der Nachermittlung durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Der 21-Jährige, bei dem ein Alkoholwert von rund 1,4 Promille festgestellt wurde, musste in der Notarrestzelle verweilen, bis er in die Obhut seines Vaters gegeben wurde. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.

