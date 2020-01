Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Einladung zur Präventionsveranstaltung im Rahmen des Gesamtprojekts "sicher-fit-unterwegs"

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag, 04.Februar um 15 Uhr findet im evangelischen Lutherhaus, Obere Hauptstraße 24 in Hockenheim eine Präventionsveranstaltung speziell für ältere Menschen statt. Der Referent, Herr Erster Polizeihauptkommissar a. D. Volker Pfeiffer wird wertvolle Tipps, auch zu wirkungsvollen Verhalten in seinem Vortrag als Senioren-Sicherheitsberater vermitteln.

U.a. werden Themen wie Trickbetrügereien und Abzock-Maschen vorgestellt.

Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger liegt ihrer Polizei am Herzen, deshalb nutzen sie diese Gelegenheit sich zu informieren, um sich vor Gauner zu schützen.

Weitere Präventionstipps finden sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Interseite des Präventionsvereins, Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar e.V. unter www.praevention-rhein-neckar.de .

