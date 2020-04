Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Rennerod (ots)

Am Dienstag Morgen, den 14.04.2020, gegen 05:00 Uhr, kam es in Rennerod in der Hauptstraße, Höhe der Hubertusapotheke, zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach parkte vermutlich ein Lkw, welcher aus Richtung Emmerichenhain kam, vor der Apotheke und beschädigte dabei die Leuchtreklame und die Fassade von dieser. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall wurde von Zeugen akustisch wahrgenommen. Angaben zum Verursacher konnten jedoch nicht erlangt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 1500.- Euro.

