Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Scheibe eines leerstehenden Ladengeschäftes eingeworfen

Hachenburg (ots)

In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag wurde von einem Anwohner der Friedrichstraße gegen Mitternacht gehört, dass eine Scheibe eingeschlagen wurde. Anschließend habe er mehrere Personen in Richtung "Alter Markt" weglaufen sehen. Die Sachbeschädigung wurde anschließend von der Polizei aufgenommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Personen verlief negativ. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

