Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Dreikirchen (ots)

Am Samstag, 11.04.2020, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer die L 317 aus Richtung Nentershausen kommend in Richtung Wallmerod. An der Kreuzung zwischen der L 317/ K 154 missachtete ein aus Richtung Girod kommender Fahrer eines Kleintransporters die Vorfahrt des Motorradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt.

