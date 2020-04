Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Kestert (ots)

In der Nacht vom 09.04.2020 auf den 10.04.2020 kam es in der Rheinstraße in Kestert zu Farbschmierereien an einer Hauswand. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 9327-0 zu melden.

