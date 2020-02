Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke-Fußgängerin an Zebrastreifen erfasst

Herdecke (ots)

Eine 17-jährige wurde am Donnerstagabend an der Mühlenstraße leicht verletzt, als sie die Fahrbahn an einem Fußgängerüberweg überqueren wollte. Eine 61-jährige Mercedesfahrerin übersah die 17-Jährige und es kam zum Zusammenstoß, wobei sie das Mädchen am Bein traf und sie stürzte. Die junge Herdeckerin verletzt sich leicht, benötigte jedoch keine sofortige ärztliche Behandlung.

