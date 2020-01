Polizei Hagen

POL-HA: Hund verursacht Verkehrsunfall

Hagen (ots)

Am Donnerstag, den 30.01.2020, kam es auf der Beethovenstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Hundes und eines Linienbusses der Hagener Straßenbahn AG. Der 49-jährige Busfahrer musste um 14:15 Uhr stark abbremsen, als ein Hund über die Fahrbahn lief. Zu einer Kollision kam es nicht. Der Hund war auf dem Weg zu seinem Herrchen, das sich auf der anderen Fahrbahnseite befand. Durch die Bremsung stieß ein 8-jähriger Passagier des Busses an die Glasscheibe und klagte über Schmerzen an der Hand. Ein Notarzt stellte fest, dass an der Hand keine Verletzung erkennbar war, das Kind aber vermutlich unter Schock stand. Die Polizei brachte den Jungen im Anschluss an die Unfallaufnahme zu seiner Mutter. Sachstanden entstand bei dem Unfall nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell