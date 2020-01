Polizei Hagen

POL-HA: Brand in der Niedernhofstraße mit einer Leichtverletzten

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 29.01.2020, fuhren Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in die Niedernhofstraße. Dort drang Qualm aus dem Küchenfenster eines Mehrfamilienhauses. Anwohner wurden zuvor durch das Geräusch eines Brandmelders aufmerksam und verständigten den Notruf. Ein Polizeibeamter trat die Wohnungstür einer 71-jährigen Frau ein. Augenscheinlich schmorten Plastikschalen auf dem Herd. Während die Frau auf den Balkon gebracht wurde, löschte die Feuerwehr die Flammen. Die 71-Jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell