Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten-Diebstahl

Hagen (ots)

Bereits am 24.08.2019 begab sich eine 64-jährige Frau in die Filiale eines Lebensmitteldiscounters an der Boeler Straße. Im Laufe ihres Einkaufs stahlen unbekannte Täter ihre Geldbörse aus der Handtasche. Wenig später, gegen 11:00 Uhr, versuchten ein Mann und eine Frau, an einer Bankfiliale in der Denkmalstraße Geld abzuheben. Dies gelang nicht. Eine Richterin genehmigte nun die Veröffentlichung von Lichtbildern. Die Polizei Hagen fragt: Wer kennt die Personen? Hinweise werden unter 02331-986-2066 entgegen genommen.

Die Bilder sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-taschendiebstahl-computerbetrug

