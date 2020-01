Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - E-Bike in der Hasestraße gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Hasestraße erbeuteten Diebe am Sonntag ein hochwertiges E-Bike der Marke Haibike, Modell SDuro Trekking 6.0. Die Eigentümerin des Rades hatte dieses gegen 15 Uhr in Höhe eines dortigen Kinos an einem Metallgeländer angeschlossen. Als sie gegen 18 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte das E-Bike gestohlen hatten. Das Trekkingrad hat einen schwarzen Rahmen mit titan- und bronzefarbenen Elementen und ist mit einem 52cm-Rahmen, sowie einer Yamaha-Federgabel ausgestattet. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

