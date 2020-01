Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Ladendieb verlor sein Handy

Osnabrück (ots)

Ein Ladendiebstahl mit einem zunächst unbekannten Täter nahm für die Polizei am späten Freitagnachmittag noch eine erfreuliche Wendung. Ein Funkstreife wurde gegen 17 Uhr zu einem Verbrauchermarkt an der Bohmter Straße gerufen. Angestellte hatten kurz zuvor in einem Regal zahlreiche leere Warenverpackungen gefunden, deren Inhalt im Gesamtwert von etwa 155 Euro ganz offensichtlich durch einen unbekannten Dieb eingesteckt worden war. In Nähe der Verpackungen fand das Personal zudem noch ein eingeschaltetes Handy, das möglicherweise dem Täter gehörte und eventuell beim Auspacken der Ware verloren worden war. Während der Anzeigenaufnahme trat ein unbekannter Mann in Gegenwart der Beamten an den Marktleiter heran und fragte diesen, ob ein Handy aufgefunden worden sei. Da sich in der Folge herausstellte, dass das aufgefundene Handy wirklich dem Mann gehörte, schauten sich die Beamten den 40-Jährigen näher an. In der Bekleidung wurden dabei Beweismittel gefunden, die den Verdacht des Ladendiebstahls erhärteten. Letztendlich durchsuchte die Polizei die Wohnung des Osnabrückers und fand dort die Waren aus den leeren Verpackungen auf. Der Mann gestand die Tat, der Fall war damit gelöst.

