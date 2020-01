Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Unfallflucht mit weißem Transporter

Bad Laer (ots)

Am Freitagmittag kam es auf dem Westring zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines großen weißen Lieferwagens mit seitlicher brauner Aufschrift. Das unbekannte Fahrzeug bog gegen 13 Uhr aus Richtung Glandorf kommend und trotz Gegenverkehrs nach links in den Heideweg ab. Um einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Transporter zu verhindern, musste die Fahrerin eines entgegenkommenden Ford Fiesta eine Vollbremsung machen. Eine nachfolgende Renault-Fahrerin erkannte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf den Ford auf. Der Unfallverursacher im weißen Transporter setzte seine Fahrt in die Straße An der Wittenburg fort und bog dann weiter in die Straße Gewerbepark ab. Hinweise in der Sache nimmt die Dissener Polizei unter der Telefonnummer 05421/921390 entgegen.

