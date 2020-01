Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Wer sah den Unfall bei Kaufland?

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend an der Ausfahrt des Kaufland-Marktes am Kurt-Schumacher-Damm ereignete. Gegen 19 Uhr bogen ein schwarzer VW Golf und ein silberfarbener VW Passat nebeneinander vom Parkplatz nach rechts ab und stießen in der Folge auf dem Kurt-Schumacher-Damm seitlich gegeneinander. Beide Autofahrer machten der Polizei gegenüber unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Wer den Vorfall beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

