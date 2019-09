Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Haftstrafe dank Familienzusammenhalt entgangen

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagmorgen haben Bundespolizisten einen 20-Jährigen am Karlsruher Hauptbahnhof kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sicher heraus, dass der Mann durch das Amtsgericht Bruchsal wegen Schwarzfahrens zu 25 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Das war jedoch nicht genug. Durch die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der Mann in sieben weiteren Fällen des Schwarzfahrens gesucht. Hier reichte zunächst jedoch eine gültige Meldeadresse.

Die Ersatzfreiheitsstrafe von 323 Euro hat ein Familienangehöriger bei der Polizei in Bad Schönborn bezahlt und den Mann zumindest in diesem Fall vor dem Gefängnis bewahrt. Was die weiteren Verfahren nach sich ziehen bleibt abzuwarten. Ebenso, ob sich die Familie auch zukünftig so spendabel zeigt.

