Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Gestürzte Radfahrerin erlag ihren Verletzungen

Bad Essen (ots)

Wie berichtet, kam eine Frau am 21.01.2020 in der Straße An der Riehe vermutlich aufgrund von Glätte alleinbeteiligt mit ihrem Fahrrad zu Fall. Die 51-Jährige ist am Samstagnachmittag im Krankenhaus an den Folgen ihrer bei dem Unfall erlittenen Verletzungen gestorben.

