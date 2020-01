Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Zeugensuche nach Unfall mit Leichtverletztem

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.01.20, gegen 13.19 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Opel-Fahrer die B500 und beabsichtigte nach links in die Kreisstraße in Richtung Tiefenhäusern abzubiegen. Ein nachfolgender 83-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte das Abbremsen zu spät und fuhr auf den Opel auf. Hierbei wurde der Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Aufgrund abweichender Schilderungen zum genauen Unfallhergang werden durch das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, Zeugen gesucht.

