Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Person aus dem Rhein gerettet

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.01.20, gegen 13.35 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass im Bereich der Alten Rheinbrücke eine Person in den Rhein gefallen sei. Durch die sofort verständigen Rettungskräfte aus Deutschland und der Schweiz konnte der 38-jährige Mann gerettet und ins Krankenhaus verbracht werden. Weshalb der Mann über ein Geländer in den Rhein gestürzt war ist unklar. Hinweise auf strafbare Handlungen liegen nicht vor. Im Einsatz waren auf deutscher Seite die Feuerwehren aus Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen, der Rettungsdienst mit Notarzt sowie das DLRG.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell