Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Altkleidercontainer abgebrannt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Stettengasse, beim Hallenbad, hat am Dienstag, 31.12.19, gegen 20.45 Uhr, ein Alkleidercontainer gebrannt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. An dem Container entstand jedoch Sachschaden. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht unter 07621 176-0 Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben können.

