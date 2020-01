Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Alkoholisierter Mann widersetzt sich der Polizei

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 31.12.19, gegen 00.45 Uhr, wurde die Polizei durch Zeugen zu einem Mann im Imbachweg gerufen. Der Mann versuchte in offensichtlich stark alkoholisiertem Zustand mit seinem Fahrrad wegzufahren. Hierbei war er bereits mehrfach hingefallen. Gegenüber den Polizisten zeigte sich der Mann jedoch erheblich aggressiv und wollte sich weiterhin mit seinem Fahrrad entfernen. Da jegliches Zureden scheiterte musste der 19-Jährige schließlich in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen setzte er sich erheblich zur Wehr, hielt eine Polizistin fest und beleidigte sie. Letztlich musste er die restliche Nacht bei der Polizei ausnüchtern. Er wird unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

