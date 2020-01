Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche nach Körperverletzung

Freiburg (ots)

In der Bahnhofstraße soll es am Dienstag, 31.12.19, gegen 09.50 Uhr, zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich ein Radfahrer auf dem Fußweg einem Fußgänger genähert und seine Klingel betätigt haben. Hierüber soll sich der Fußgänger dann derart aufgeregt haben, dass er dem Radfahrer unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben soll. Hierbei erlitt der Radfahrer eine Platzwunde an der Lippe. Der Fußgänger entfernte sich und wird nun gesucht. Er soll etwa 25 Jahre alt und 175cm groß gewesen sein. Er hatte blonde Haare und wurde als korpulent beschrieben. Er soll eine grüne Jacke getragen haben. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

