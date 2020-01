Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Polizisten angegriffen und beleidigt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.01.20, gegen 00.05 Uhr, wurde aus der Kirchstraße ein Mann gemeldet, welcher sehr aggressiv sei und Ärger machen würde. Die Polizei konnte den 40-jährigen Mann in der Kirchstraße antreffen. Hier ging der Mann drohend auf die Polizisten zu und begann um sich zu schlagen. Er konnte überwältigt werden, wogegen er sich jedoch erheblich zur Wehr setzte. Hierbei wurde eine Polizistin leicht verletzt. Während der gesamten Zeit beleidigte der Mann die Polizisten aufs Übelste. Der Alkoholisierte wurde in Gewahrsam genommen und wird angezeigt.

