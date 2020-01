POL-NMS: 200101-1-pdnms Einsatzgeschehen NMS

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster/Die Beamtinnen und Beamte der Polizei Neumünster erlebten wie im vergangen Jahr einen vergleichsweise ruhigen Jahreswechsel. Die Regionalleitstelle in Kiel zählte im Erfassungszeitraum (31.12.19, 18 Uhr bis 0101.20 6 Uhr) 47 Einsätze (im Vorjahr 52 Einsätze). Überwiegend handelte es sich um kleinere Feuer, Ruhestörungen und alkoholbedingte Streitigkeiten sowie Körperverletzungen. Um 00.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand eines PKW im Stadtteil Tungendorf gerufen. Dort stand ein Fiat Ducato im Dahlienweg in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein ausbrennen des Fiats nicht verhindern. Auch ein vor dem Fiat abgestellter Anhänger wurde durch die enorme Hitzeentwicklung im hinteren Bereich durch Verschmorungen in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 15.000EUR. Um 02.10 Uhr wurden in der Menzelstraße drei brennende Mülltonnen gemeldet. Das Feuer griff auf einen Carport und einen dort abgestellten PKW über. Der Sachschaden wird ebenfalls auf ca. 15.000EUR geschätzt. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei bezüglich der Brandursachen.

