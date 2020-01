Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Nachtrag zum Brand einer Lagerhalle am 14.01.2020

Quakenbrück (ots)

Wie berichtet, kam es am 14.01.2020 zu einem schadensträchtigen Brand einer Lagerhalle in der Artlandstraße. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, an denen auch Sachverständige für Brandursachenermittlungen beteiligt waren, liegen keine Hinweise auf strafbare Handlungen vor. Vielmehr ist hinreichend wahrscheinlich, dass ein technischer Defekt brandursächlich gewesen ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell