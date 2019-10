Polizei Steinfurt

POL-ST: Brand

Ochtrup (ots)

Am Dienstagmorgen (29.10.2019) hat gegen 04.00 Uhr in der Fuchsschneise ein Container gebrannt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Wie der Container in Brand geriet ist unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155, in Verbindung.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell