FW-BOT: 8 Verletzte nach Verkehrsunfall auf der A31

Am 20.10.2019 ist die Feuerwehr Bottrop um ca. 22:45 Uhr auf die Autobahn A31 ausgerückt. In Fahrtrichtung Bottrop kam es kurz vor dem Autobahnkreuz zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei wurden 8 Insassen verletzt. Alle Patienten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Berufsfeuerwehr Bottrop war mit Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen sowie den umliegenden Rettungsdiensten aus Oberhausen, Gladbeck und Dorsten mit ca. 35 Einsatzkräften etwa 60 Minuten im Einsatz. Die Autobahn musste für die Dauer des Einsatzes wie auch der anschließenden Unfallaufnahme gesperrt werden. Ein Lob für die Bildung einer vorbildlichen Rettungsgasse möchte die Feuerwehr Bottrop an die unbeteiligten und geduldigen Verkehrsteilnehmer richten. (Ek)

