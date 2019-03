Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Hoher Schaden nach Unfallflucht

Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Nach einer Unfallflucht am Samstagnachmittag sind die Beamten des Polizeireviers Lahr auf der Suche nach Zeugen. Ein noch unbekannter Autofahrer war kurz vor 17 Uhr auf der B3 unterwegs und streifte auf Höhe der Brücke über die B415 beim Überholen den Ford Mustang eines 50-Jährigen. Ohne sich um den so entstandenen Schaden von rund 20.000 Euro zu kümmern, ergriff der Unfallverursacher die Flucht. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen silbernen Peugeot 206 mit Lahrer Zulassung. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07821 2770 erbeten.

