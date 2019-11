POL-PDWIL: Gefährliches Überholmanöver

Polizeidirektion Wittlich

Am Dienstag, 26.11.2019, kam es gegen 10:30 Uhr zu einem gefährlichen Überholmanöver auf der B 410 zwischen Prüm und dem Ortsteil Dausfelder Höhe. Ein roter Pkw der Marke Dacia überholte in Fahrtrichtung Prüm laut Zeugenangaben auf einem gerade verlaufenden Streckenabschnitt einen vor ihm fahrenden Pkw. Der entgegenkommende Pkw musste abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern. Zeugen, die Angaben zu der Verkehrssituation machen können, insbesondere der entgegenkommende Pkw-Fahrer, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Tel.-Nr. 06551/942-0 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

