Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeieinsatz in Wattenheim nach Wohnungseinbruch

Wattenheim (ots)

Am Dienstag, 05.11.2019, kam es in der Hettenleidelheimer Straße und Umgebung zu einem Polizeieinsatz, bei dem auch Polizeihunde eingesetzt waren. Ein Hausbesitzer kam kurz nach 18.00 Uhr nach Hause und ihm begegnete auf seiner Terrasse ein fremder Mann , dunkel gekleidet mit einem Rucksack auf dem Rücken. Der Fremde rief etwas in Richtung Haus, was vermutlich für seinen Mittäter, der sich wohl noch im Haus aufgehalten hat, galt. Bei der Nachsuche im umstellten Haus durch die eingesetzten Polizeikräfte konnten ein geöffnetes Fenster und eine offene Wintergartentür festgestellt werden. Die Einbrecher, die durch Aufhebeln eines Fensters in das Anwesen gelangten, wurden offensichtlich durch die aktivierte Alarmanlage von ihrem weiteren Vorhaben abgehalten und flüchteten über das angrenzende Feld. Entwendet wurde nichts. Täterbeschreibung: männlich, schmächtig, ca. 175-180 cm groß, schwarzes Oberteil mit Kapuze bis über die Stirn, trug schwarzen Rucksack mit daran befestigten Kletterseilen und Handschuhe.

