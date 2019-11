Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: B 39

Lindenberg - Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten führt zur Vollsperrung

B 39 / Lindenberg (ots)

Am Mittwoch, den 06.11.19, gegen 15.45 Uhr fuhr eine 28-jährige BMW-Fahrerin von einem Firmenparkplatz in Lindenberg auf die B 39 auf und übersah hier eine 25-jährige Opel-Fahrerin, die die B 39 von Lambrecht in Richtung Neustadt/Wstr. befuhr. Der BMW rammte den Opel, wodurch der Opel über die Fahrbahn schleuderte und in der Böschung zum Stehen kam. Beide Fahrerinnen, sowie das im Fahrzeug der 28-jährigen befindliche 1-jährige Kind und eine 33-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt und mittels Krankenwagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro. Da die Fahrzeuge die komplette Fahrbahn blockierten, musste die Fahrbahn für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt und in der Folge für eine weitere halbe Stunde halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr staute sich mehrere Kilometer in beide Fahrtrichtungen. Im Einsatz befanden sich drei Rettungsfahrzeuge, die freiwillige Feuerwehr Lambrecht mit drei Fahrzeugen und 14 Mann, sowie die Straßenmeisterei Neustadt.

