Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollen im Herbst

Deidesheim (ots)

Am Vormittag des 06.11.2019 wurden in Deidesheim, im Bereich des Bahnhofs, Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Tage werden immer kürzer und die Dunkelheit bricht früher herein. Gerade jetzt führt der Heimweg von der Arbeit bereits durch die Dunkelheit. Deshalb sind funktionsfähige Beleuchtungseinrichtungen umso wichtiger. So garantieren sie nicht nur eine bessere Sicht für den Fahrer, sondern sind für andere Verkehrsteilnehmer ebenfalls besser sichtbar. Auch die Temperaturen fallen nun immer weiter ab, weshalb auch die Bereifung der Fahrzeuge angepasst werden muss. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde daher ein erhöhtes Augenmerk auf die Beleuchtungseinrichtung sowie die Bereifung der Fahrzeuge gelegt. Durch die Polizei Haßloch konnte festgestellt werden, dass es hier, erfreulicher Weise, zu keinen Verstößen gekommen ist. Die Polizei rät allen, die etwas spät dran sind, zeitnah auf eine angemessene Winterbereifung zu wechseln und ihre Beleuchtungseinrichtungen regelmäßig zu überprüfen, damit auch sie sicher durch den Winter kommen.

