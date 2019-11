Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sonderaktion #gegenHeizerimHerbst - Geschwindigkeitskontrollen Tag 3

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch den 06.11.2019 fand der dritte Tag der Aktion gegen Raser statt, der aus polizeilicher Sicht erfreulicher war als die beiden Tage zuvor. Zwischen 15:40 Uhr und 17:00 Uhr wurde in der Gimmeldinger Straße (30 km/h) kontrolliert, 17 Verwarnungen und eine Anzeige waren das Resultat. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 59 km/h.

Zwischen 18:20 Uhr und 19:30 Uhr wurde in Mußbach in der Straße An der Eselshaut (50 km/h) die Kontrollstelle aufgebaut. Hier gab es bei zeitweisem starkem Verkehrsaufkommen nur sechs Verwarnungen, die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 68 km/h.

Zwischen 21:00 Uhr und 21:50 wurde in der Martin-Luther-Straße (50 km/h) aufgrund Beschwerden von Anwohnern die Geschwindigkeit gemessen. Bei ca. 35 gemessenen Fahrzeugen lag die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei 58 km/h. Hier musste keine Verwarnung ausgesprochen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



