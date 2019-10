Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beim Anfahren Radfahrerin übersehen (22/2910)

Speyer (ots)

29.10.2019, 08:00 Uhr

Am Dienstagmorgen kam es im Birkenweg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 61-jährige Radfahrerin aus Speyer zu Sturz kam. Eine 51-jährige Citroen-Fahrerin aus Schwetzingen übersah beim Anfahren vom Fahrbahnrand die von hinten kommende Radfahrerin und touchierte diese. Hierdurch stürzte die Radfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Abklärungen ihrer Verletzungen in ein Speyerer Krankenhaus verbracht. Am Stoßfänger des Pkw entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 100EUR.

