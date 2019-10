Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gestohlenen Roller aufgefunden (19/2910)

Speyer (ots)

28.10 - 29.10.2019, 14:00 - 08:27 Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete zwischen Dienstag und Mittwoch einen Motorroller der Marke Sachs, welchen der Geschädigte aufgrund technischer Probleme an einem Schnellrestaurant in der Wormser Landstraße abgestellt hatte. Der Roller wurde von einem Zeugen im Bereich des Mitfahrerparkplatzes / Schifferstadter Straße aufgefunden. Augenscheinlich wurde er zuvor vom Täter kurzgeschlossen. Der Eigentümer des Rollers wurde von der Polizei über das Auffinden seines Fahrzeugs verständigt und kümmerte sich um dessen Abholung. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell