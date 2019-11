Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Prüm (ots)

Am Morgen des 27.11.2019 kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm. Dabei wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw Toyota Avensis in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 10:10 Uhr vermutlich durch ein ein-/ausparkendes Fahrzeug an der hinteren rechten Fahrzeugecke beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Pkw um ein helles Fahrzeug handeln. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Tel.-Nr. 06551/942-0 unter per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

