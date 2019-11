Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 28.11.2019

Daun (ots)

Ereignis: Unbekannte hinterlassen Müll

Ort: B 421, Hillesheim-Birgel

Zeit: 26.11.2019, 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Unbekannte Personen deponierten insgesamt 9 Säcke mit diversem Inhalt, auch Hausmüll, auf einem Parkplatz an der B 421. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260.

Ereignis: Verpuffung sorgt für Feuerwehreinsatz

Ort: Uersfeld, Hauptstraße

Zeit: 27.11.2019, 16.05 Uhr

Die Feuerwehr aus Uersfeld war am Nachmittag mit ca. 20 Kräften in die Hauptstraße ausgerückt. Dort war es im Abgasrohr eines Pellet-Ofen zu einer Verpuffung gekommen. Nach Überprüfung vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden, es war scheinbar weiter nichts passiert. Es kam zu keinem Personen- oder Sachschaden.

Ereignis: Fußgängerin von PKW erfasst

Ort: Hillesheim, Königsberger Straße

Zeit: 27.11.2019, 17.30 Uhr

Eine 54 Jahre alte Fußgängerin wollte die Königsberger Straße überqueren und wurde dabei vermutlich von einem herannahenden Autofahrer übersehen. Der 50- Jährige war gerade aus der Prümer Straße eingebogen und wollte in Richtung Oberbettingen fahren, als er mit seinem PKW die Frau erfasste. Diese wurde ersten Angaben zufolge leicht verletzt.

Ereignis: Verkehrsunfall, eine Person verletzt, hoher Schaden

Ort: Wallenborn, B 257

Zeit: 28.11.2019, 05.30 Uhr

Zu einem schweren Zusammenstoß zweier PKW kam es am frühen Morgen auf der B 257 in Höhe der Ortslage Wallenborn. Ein 60-Jähriger aus der VG Daun wollte, aus der Ortslage kommend, auf die B 257 einfahren. Hierbei hatte er vermutlich einen aus Richtung Bitburg herannahenden PKW, besetzt mit einem 50 Jahre alten Autofahrer aus der VG Gerolstein, übersehen. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, wobei der Wagen des Jüngeren ca. 10 Meter in die linkseitige Grünfläche geschleudert wurde. Der 60 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß laut eigenen Angaben nicht verletzt. Der 50- Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An seinem PKW wurde durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte, um weiteren Verletzungen vorzubeugen, das Fahrzeugdach für die Bergung abgetrennt. An beiden PKW entstand Totalschaden. Die B 257 war kurzfristig voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-9626-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell