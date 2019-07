Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Gegenverkehr beim Abbiegen nicht beachtet

Unna (ots)

Am Montagmorgen (08.07.2019) fuhr ein 20 jähriger Herdecker gegen 10 Uhr auf der Iserlohner Straße in Richtung B 1 und beabsichtigte nach links in die Goethestraße abzubiegen. Er übersah dabei den PKW einer ihm entgegenkommenden 32 jährigen Iserlohnerin. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der PKW der Iserlohnerin kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Begrenzungspfeiler und einem geparkten PKW. Ihre 52 jährige Beifahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15 250 Euro.

