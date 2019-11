Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

In der Nacht vom Do., 21. auf den Fr., 22.11.2019 rissen unbekannte Täter eine in 2,50 m Höhe angebrachte Werbetafel einer Druckerei in der Feldstraße aus der Wand, die im Anschluss noch gegen den Eingang prallte und dort Schäden hinterließ. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen; Tel.: 06571-9260 oder piwittlich@polizei.rlp.de

Rückfragen also ggf. an:



Polizeiinspektion Wittlich

Tel.: 06571-926-0



richten.







