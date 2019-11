Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 27.11.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: PKW beschädigt, Verursacher flieht

Ort: Gerolstein, Kasselburger Weg

Zeit: 26.11.2019, 08.00 Uhr bis 26.11.2019, 20.00 Uhr

Ein Autofahrer hatte seinen VW Golf 4 am Morgen im Kasselburger Weg auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Als der Mann am Abend zum PKW zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Beifahrerseite fest. Dort konnte fremder Lack, grüne Farbe, festgestellt werden. Der Verursacher, möglicherweise der Fahrer eines grünen PKW, hatte sich vom Unfallort entfernt. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260.

