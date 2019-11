Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Frau bei Wohnhausbrand leicht verletzt

Rittersdorf (ots)

Am Montag kam es gegen 20.35 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienwohnhaus in der Straße Im Flürchen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zwei Frauen in dem Gebäude auf. Bei dem Versuch, den Brand selbst zu löschen, wurde eine 62-jährige Frau leicht verletzt und durch das DRK in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der Brand entstand nach derzeitigen Erkenntnissen unter starker Rauchentwicklung im Keller des Gebäudes. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe dauern an.

